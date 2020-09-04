На Ямале продолжают искать виноватых в загрязнении реки Нумги нефтепродуктами

Фото: Руслан Карташов

Природоохранная прокуратура Ямала продолжает административное расследование по поводу загрязнения реки Нумги, находящейся на территории Надымского района, нефтепропродуктами.

Известно об этом стало из социальных социальных сетей – один из пользователей выложил видео, в котором наглядно показывал произошедшее.

Вместе с прокуратурой к месту разлива выехали специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в Надымском районе, а также межрайонный отдел государственного экологического надзора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в Новом Уренгое.

Специалисты провели осмотр водного объекта, прибрежной полосы и близлежащей территории, а также отобрали пробы воды и почвы. По результатам лабораторных исследований зафиксировано повышенное содержание показателей нефтепродуктов по сравнению с фоновыми пробами.

На данный момент акватория реки и береговая линия полностью отчищены.

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