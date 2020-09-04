«Ключи и котелок родом из XII века»: ямальские археологи подтвердили существование торговых связей с Новгородом

Фото: www.yanao.ru

На полуострове Ямал при раскопках памятника «Нгарка-Едётаяха 2» были обнаружены интересные находки: два новгородских ключа от сундуков первой половины XII века, медный котелок из Предуралья, следы медеплавильного производства и многое другое. Всё это подтвердило предположения археологов Научного центра изучения Арктики о существовании северного торгового пути, связывающего жителей полуострова с крупными центрами средневековья и соседними регионами.

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

Само поселение, где проводились раскопки, было открыто учёным в 2019 году. На тот момент специалисты проводили археологическую разведку в месте впадения реки Нгарка-Едётаяха в протоку Зырянская Обь. В километре от него находится изученное в прошлом полевом сезоне поселение «Нгарка-Едётаяха 1», где люди проживали с X века до н.э. вплоть до XIII века.

Стоит добавить, что поселение является многослойным. На площади 100 квадратных метров найдены осколки керамики X-VIII веков до н.э., принадлежащей хэяхинской культуре, каменные наконечники стрел и их фрагменты.

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

Самые интересные и редкие артефакты относятся к XII веку. Медный котёл из Предуралья имеет лучшую сохранность из всех найденных ранее на Ямале. Кстати, до недавних раскопок был известен только один новгородский ключ с поселения «Бухта Находка», найденный в 2007 году. Обнаружение ещё двух говорит о том, что население средневекового Ямала имело частную собственность и стабильные торговые связи, например, с Новгородом.

Фото: Научный центр изучения Арктики, соцсеть "ВКонтакте"

-Мы не утверждаем, что новгородские купцы приходили на территорию современного ЯНАО. Вероятнее всего, существовали торжища на сопредельных территориях, откуда товары по цепочке попадали на Полярный Урал и далее на Ямал. Постоянные контакты Предуралья и Зауралья говорят о наличии торговых маршрутов, а, значит, и о возможных стоянках на перевалах Полярного Урала, – рассказал сотрудника Научного центра изучения Арктики, руководитель раскопок Андрей Плеханов.

Все находки «Нгарка-Едётаяха 2» пополнят фонды окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.