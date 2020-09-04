Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 4 сентября 2020 года составило 47 человек

Главные новости о коронавирусе на Ямале

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Конец рабочей недели ознаменовался для ямальцев не самой лучшей новостью: один житель региона скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших северян увеличилось до 92.

За минувшие сутки количество больных в регионе составило 47 человек, за весь период – 13 594.

Из общего числа болеющих госпитализировано 212 человек, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ из общего числя тяжёлых больных.

Также за сутки выявлено 21 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 501 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 26 случаев COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске и Лабытнанги - 5, Надым - 4.

Далее идут Новый Уренгой и Салехард - 3, Губкинский и Муравленко - 2.

Замыкают список посёлки Пурпе и Уренгой - 1.

Всего в районе было проведено 4 953 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 10 человек, за весь период – 13 042.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 110 человека с COVID-19, с начала периода - 1 015 105. Выздоровевших - 5 812, за весь период - 832 747. Умерших - 121, с начала периода - 17 649.