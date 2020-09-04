В Ханымее идёт капитальный ремонт дорог

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "Вконтакте"

В Ханымее активно ремонтируют дороги. Один из самых значимых объектов – это трасса, ведущая к посёлку. На данный момент специалисты уже укрепили основание, выровняв и заменив 68 плит. Далее засыпали поверхность щебнем и уложили геосетку, которая служит дополнительным препятствием для образования трещин и выбоин. Длина ремонтируемого участка составляет 620 метров.

Параллельно с магистралью рабочие делают тротуары, а позже займутся обустройством восьми съездов, двух пешеходных перехода и перенесут 14 опор электроосвещения.

Объём немалый, поэтому работают круглосуточно – успеть должны до конца сентября.

Также в Ханымее отремонтировали проезды на улицах Нефтяников и Молодёжной, проложили тротуар возле лаборатории, выполнили ямочный ремонт, и даже укрепили обочины с помощью гидропосева.

Помимо этого, идут работа по проектированию. В них будут учтены интересы не только водителей и пешеходов, но и любителей двухколёсного транспорта - новые тротуары планируют строить с велодорожками.