Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам более 170 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1964 года рождения. Она сообщила, что мошенники украли с её банковской карты 175 тысяч рублей.

Было установлено, что женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что со счёта северянки пытаются незаконно списать деньги. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить определённые действия. Поверив злоумышленнику, женщина дошла до ближайшего банкомата, а затем, под диктовку афериста, выполнила все указания. В результате чего с её карты были списаны 175 тысяч рублей, а лжесотрудник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, а также не доверять незнакомым лицам, представляющимися сотрудниками банка.