Ямальские предприниматели могут принять участие в премии «Бизнес-успех»

Фото: www.lbt.yanao.ru

Предпринимателей Ямала приглашают принять участие в конкурсном отборе премии «Бизнес-Успех».

В этом году мероприятие проходит во второй раз. Помимо традиционной статуэтки «Золотой домкрат», победителей ждёт специальный приз – международная стажировка в одной из лидирующих компаний в том сегменте бизнеса, в котором они работают.

-В каждом регионе есть проекты и предприниматели, которые являются лидерами, флагманами развития малого бизнеса на своей территории. Наша задача вырастить такие сильные компании на Ямале, вывести их на новый уровень развития, – рассказала управляющий фондом финансовой поддержки малого предпринимательства ЯНАО Евгений Жирнель.

Участников ждёт сразу же восемь номинаций: «Лучший женский проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший молодёжный проект», «Лучший проект в сфере услуг», «Лучший производственный проект», «Лучший социальный проект», «Народный предприниматель» и «Премия для самозанятых».

Конкурсный отбор осуществляется в несколько этапов. Все претенденты пройдут дистанционное тестирование и тренинг по сложным переговорам, примут участие в бизнес-игре, посвященной антикризисному менеджменту, а в финале презентуют свои бизнес-проекты конкурсному жюри.

Регистрация открыта до 30 сентября. Желающим необходимо заполнить заявку на сайте премии, а также загрузить презентационное видео. Дополнительную информацию можно получить в агентстве ЯНАО «Мой бизнес».