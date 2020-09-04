Житель Муравленко ответит перед судом за поджог экскаватора Фото: pixabay.com

колонии общего режима. Мужчина обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Было установлено, что 26 января, ранее судимый северянин поджог экскаватор стоимостью более 4 миллионов рублей, после чего скрылся с места происшествия. Для этой цели злоумышленник даже подготовил канистру с бензином и зажигалку. Однако довести свой преступный умысел гражданину не удалось, так как возгорание было ликвидировано сотрудниками противопожарной службы.

На днях прокуратура Тазовского района завершила расследование ещё одного похожего дела. Инцидент произошёл в ночь с 22 на 21 июля в селе Антипаюта. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице 14-летнего подростка, а затем предложил ему угнать чужой мотоцикл. В итоге всё закончилось поджогом чужой собственности.