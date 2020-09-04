В Салехарде обсудили основные вопросы по безопасности дорожного движения

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В Салехарде прошло заседание окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, возглавил его заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Участники обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах и железнодорожных переездах, а также рассмотрели эффективность использования специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме.

Так, по итогам 8 месяцев количество дорожно-транспортных происшествий снизилось с 282 до 245, а число травмированных участников сократилось с 350 до 294. Однако есть и плохие новости - отмечается рост числа погибших в результате аварий с 16 до 27.

Чтобы предотвратить нарушения правил дорожного движения в округе установили 33 комплекса фотовидеофиксации на потенциально-опасных участках. До конца года их число должно увеличится до 54.

Для снижения риска наездов на пешеходов в августе, в рамках пилотного проекта, были установлены системы сигнального освещения на 30 нерегулируемых «зебрах». Благодаря ним водитель легко видит пешехода даже в тёмное время суток, также система предупреждает о нахождении человека на проезжей части или приближении к ней.

В случае свой эффективности проект будет реализован и в других населённых пунктах округа.

Кроме того, на заседании обсудили меры по пресечению стихийных стоянок грузовиков в районе Коротчаево.