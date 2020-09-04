В Ноябрьске появятся новый сквер и деловой центр

Фото: www.admnoyabrsk.ru

Жителей Ноябрьска ждут сразу две хорошие новости. В скором времени в городе появятся новый парк и коммерческо-деловой центр.

По словам главного архитектора проекта Эльдара Меликшаха, будет проведена полная реконструкция двухэтажного здания. Рядом с жилыми домами обновится парковка, с внешней стороны появится стоянка для машин, а заезд обустроят с улицы Ленина. Также мы учли пересечение пешеходных дорожек, места для газонов и арт-объекта.

-Наша задача создать современное высокотехнологичное здание, новый облик комфортной городской среды, которая будет притягивать людей, - добавил мужчина.

При строительстве будут использованы современные технологии и материалы, в числе которых анодированный алюминий – это лёгкий материал, который не подвергается коррозии, отличается долговечностью и высокой прочностью. Срок строительства центра – 12 месяцев.

Заказчиком объекта выступает индивидуальный предприниматель.