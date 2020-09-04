Ямальцы написали «Диктант Победы»

Фото: www.yanao.ru

В День окончания Второй мировой войны Ямал присоединился к всероссийской патриотической акции «Диктант Победы». В Салехарде он прошёл на нескольких площадках, в том числе и в окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. Вместе с жителями округа к акции присоединился губернатор Дмитрий Артюхов.

-Память о Великой Победе объединяет всех нас. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась война. Очень важно сохранять эту память и доносить её до молодого поколения. Такие мероприятия, как «Диктант Победы», позволяют нам это делать. Приятно, что в зале много школьников. Это значит, что они точно будут знать всю правду о подвиге нашего народа и никому не позволят её искажать, - рассказал глава региона.

Фото: www.yanao.ru

С каждым годом поучаствовать в патриотической акции желают всё больше ямальцев. Всего в округе организовано 25 площадок во всех муниципалитетах. В этом году диктант написали около 2 тысяч человек. Участники ответили на вопросы о хронологии военных событий, о героях Великой Отечественной войны и вкладе регионов Уральского федерального округа в обеспечение Победы.

Фото: www.yanao.ru

Стоит добавить, что диктант проводится и за рубежом, к акции присоединились 75 стран.