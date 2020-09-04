В Ямальском районе устанавливают причину гибели четырёх мужчин, чьи тела обнаружены в акватории Обской губы Фото: pixabay.com

Правоохранители Ямальского района проводят доследствнную проверку по факту гибели четырёх мужчин, которая могла произойти в результате затопления моторной лодки.

Было установлено, что 20 августа около 19 часов жители села Новый Порт, находясь в алкогольном опьянении, выехали на «Казанке» в сторону районного центра Яр-Сале.

Спустя двое суток в полицию обратились их родственники, сообщившие, что в пункт назначения они так и не приехали, а местонахождение - неизвестно.

В ходе поисковых мероприятий тела утонувших обнаружены в акватории Обской губы. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, все четверо погибли в результате утопления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.