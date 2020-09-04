Глава поселения Мужи привлечён к ответственности за недобросовестную работу Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района проверила исполнение администрацией села Мужи требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Было установлено, что жители муниципалитета написали коллективное обращение, в котором просили разобраться с вывозом мусора. В соответствии с законодательством, оно должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Однако ответа так и не последовало.

В итоге в отношении главы поселения возбуждено административное дело, предусмотренное ст. 5.59 КоАП РФ «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Постановлением мирового судьи он должен оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Проблемы жителей с вывозом мусора уже разрешены.