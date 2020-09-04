Силачи Салехарда продемонстрируют свою мощь в День города Фото: pixabay.com

В Салехарде идёт приём заявок на «Богатырские игры», посвящённые празднованию 425-летия города, а также Дню физической культуры и спорта в ЯНАО.

Мероприятие пройдёт 13 сентября на участке дороги по улице Матросова, 29. Начало в 13.30.

К участию в соревнованиях допускаются команды из трёх человек, имеющие соответствующую физическую и техническую подготовки, возраст силачей не важен.

Первые три этапа эстафеты – индивидуальные: передача вентиля, гиря и перебрасывание колеса. Заключительный - «тяга автомобиля» - в нём будет участвовать вся команда.

Победители получат дипломы и памятные сувениры.

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку и отправить на электронную почту: sport45600@yandex.ru. Телефон для справок: 4-54-20.

Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно здесь.

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