Погода на Ямале на 4 сентября: холодно и сильный ветер

Погода на Ямале на 4 сентября Фото: pixabay.com

В Пятницу, 4 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и небольшой дождь в районе обеда. Днём +11, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.

В Ноябрьске: пасмурно, дождь в течение всего дня. Температура днём +10, ночью +8. Ветер 7-15 м/с.

В Новом Уренгое: переменная облачность. Днём +11, ночью +6. Ветер 11-17 м/с.

В Надыме: переменная облачность . Днём +12, ночью +6. Ветер 8-16 м/с.

В Губкинском: переменная облачность. Днём +11, ночью +8. Ветер 8-15 м/с.

В Тарко-Сале: пасмурно, дождь в районе обеда. Днём +12, ночью +7. Ветер 6-15 м/с.

В Муравленко: пасмурно и утренний дождь. Днём +11, ночью +8. Ветер 9-16 м/с.

В Лабытнанги: облачно и небольшой дождь в районе обеда. Днём +12, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.