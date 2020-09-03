«Квест и военная техника в 3D-формате»: в школах Салехарда прошли мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны

Фото: www.salekhard.org

В 1 и 3 школах Салехарда прошли мероприятия патриотической и просветительской направленности, приуроченные к окончанию Второй мировой войны.

Специально для ребят состоялась AR-выставка дополненной реальности, организованная на базе центров «Точка роста». Школьникам показывались 3D образцы военной техники и вооружений времён Великой Отечественной войны. Скачав приложение AR75, учащиеся рассмотрели цифровые модели внутри и снаружи, а также прочитали описание к ним в своих смартфонах.

Фото: www.salekhard.org

-Информация подаётся в виде дополненного изображения, где ученик может увидеть саму технику, некоторые внутренние части и при этом прослушать звуковую лекцию, где рассказывается о самой технике, когда она была произведена, в каких сражениях участвовала. Также даётся краткая информация о тактических характеристиках данной техники и вооружений, - рассказал учитель физики и информатики школы №3 Олег Угинов.

Также во 2 и 4 школах состоялся квест «Дальневосточная Победа», посвящённый завершающему этапу Второй мировой войны. Он познакомил участников с основными фактами и событиями боевых действий на Дальнем Востоке в августе – сентябре 1945 года.

Фото: www.salekhard.org

Командам было необходимо пройти 5 локаций, связанных с основными событиями того периода. Победители получили дипломы и сладкие подарки.