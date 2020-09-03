В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержали мужчину 1992 года рождения и, как выяснилось, не зря.

На момент досмотра у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим веществом синтетического происхождения массой 1,47 грамм.

В своё оправдание злоумышленник пояснил, что не собирался распространять наркотики, а приобрёл их для личного потребления.

Тем не менее, на ямальца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Наказание за это - лишение свободы сроком до 3 лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избирается мера пресечения.