Малому бизнесу Ямала помогут сэкономить на бухгалтерии

В МТС сообщили об интеграции МТС Кассы и бухгалтерского облачного сервиса «Моё дело». У предпринимателей появилась альтернатива бухгалтеру в штате, возможность автоматизировать складской учет, приемку маркированных товаров, работу с ЕГАИС, а также гибкие настройки программы лояльности.

-Многие начинающие бизнесмены не обладают специальными знаниями и не имеют возможности нанять бухгалтера в штат. Интеграция МТС Кассы и интернет-бухгалтерии «Моё дело» поможет экономить деньги и время при работе с отчетностью. Сервис адаптирован под обычных пользователей и является альтернативой услугам бухгалтера. Интеграция закрывает основные потребности малого бизнеса: кассовое обслуживание, товарный учет, интеграция с интернет-магазином – и все это в одном окне, - комментирует менеджер продукта МТС Кассы Константин Солдатов.

Интеграция МТС Кассы и сервиса «Моё дело» обеспечивает обмен информацией между системой онлайн-кассы и интернет-бухгалтерией. Все данные о поступлениях, продажах и выручке выгружаются из товароучетной системы МТС Кассы в сервис «Моё дело». Это позволяет свести необходимость «ручных операций» к минимуму - товары, документы прихода, данные о кассовых сменах выгружаются в «Моё Дело» и формируют бухгалтерскую отчётность. Для работы с сервисом не требуется специальных знаний, достаточно вовремя заводить первичную документацию в облачную бухгалтерию. На данный момент интеграция доступна всем пользователям МТС Кассы в рамках тарифа «Профи» и услуги «Касса напрокат».