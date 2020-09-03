В Приуральском районе местную власть обязали отлавливать бездомных собак Фото: pixabay.com

Прокуратура Приуральского района проверила исполнение законодательства по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Было установлено, что в этом году власти Приуральского района получили деньги из регионального бюджета на организацию приюта для бездомных собак, что и было сделано.

Однако работать учреждение так и не начало, потому что администрация не заключила контракт на отлов и передачу животных.

В связи с этим прокуратура подала в суд исковое заявление, в котором обязывала власти довести работу до конца. Требования были удовлетворены в полном объёме.

На данный момент решение суда уже исполнено – контракт заключён.

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