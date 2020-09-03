Фото: www.yanao.ru

Ямальские учёные оценят возможные риски для здоровья северян. К участию приглашаются жители Салехарда и Лабытнанги, а также посёлков Харп и Вынгапуровский в возрасте 18-60 лет. Обязательное условие: отсутствие острых инфекционных заболеваний в течение последних двух месяцев.

Среди добровольцев будет проведён социально-психологический опрос на темы работы, семьи, материального благополучия, отдыха, питания и других. Также будут браться во внимание уровень нервно-психической адаптации, стресса, тревожности и других факторов, оказывающих воздействие на здоровье.

Кроме того, учёные отберут биологический материал, образцы буккального эпителия и волос, которые исследуют на содержание в организме токсических и полезных микроэлементов.

-По результатам исследований каждый из добровольных участников получит персональные рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния и сохранению здоровья, – рассказала сотрудник Научного центра изучения Арктики Елена Шинкарук.

В Салехарде учёные будут работать с 4 по 6 сентября, в посёлке Харп - 7 и 8 сентября, в Лабытнанги – 9 и 10 сентября. В посёлке Вынгапуровский исследования запланированы в период с 13 по 17 сентября. В каждом населённом пункте научные сотрудники планируют принять по 40 человек.