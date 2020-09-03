В Салехарде продолжается радиоконкурс, посвящённый знаниям о столице региона

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде продолжается конкурс «АвтоСеверяне», приуроченный ко Дню города.

Чтобы принять участие, горожанам необходимо включить радио 7 «Северный ветер», настроившись на волну 105.8 FM. Ежедневно по будням в 15:10 звучит вопрос, связанный с историей окружной столицы: кто первым провёл телефонную связь, как называлась раньше улица Республики, кто автор песни «Добрый вечер, Салехард!», какой логотип у города и другие.

Правильный ответ нужно назвать корреспонденту городского телевидения, который находится на определённой точке – его месторасположение раскроют в эфире. Первые пять водителей получат памятные подарки от проекта «Северяне» и сертификат от партнёра конкурса – автомойки «Легион».

Всего с 10 августа было задано 18 вопросов и получено 70 правильных ответов. Уже появились претенденты на главный приз.

Конкурс продлится до 10 сентября, а спустя два дня самый активный участник получит суперподарок.