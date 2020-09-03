Жители Нового Уренгоя отметят День города экстремальным забегом

Фото: администрация Нового Уренгоя, соцсеть "ВКонтакте"

В День города жители Нового Уренгоя смогут посмотреть экстремальный забег «Гонка чемпионов – 2020». Открытие соревнований состоится 5 сентября в 11 часов, старт - в 12 часов.

В этом году заявить о себе вызвались сразу 25 команд. В каждой по пять человек: трое мужчин и две женщины, возраст участников – от 16 до 60 лет.

Забег проводится в форме командного марш-броска и состоит из более десятка этапов протяженностью 4 километра. Команды выходят на дистанцию поочередно с интервалом в 10 минут. Если хотя бы один участник не дойдёт до финиша, то вся команда снимается с соревнований. Время прохождения дистанции засчитывается по последнему. Кто покажет лучшее время – тот и выиграл.

Стоит добавить, что мероприятие проходит уже в третий раз, успев завоевать большую популярность у спортсменов-любителей.

Победителей «Гонки чемпионов» ждут традиционные медали, кубки и дипломы.