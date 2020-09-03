Ямальцы с ограниченными возможностями могут бесплатно получить средства для реабилитации

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Органы соцзащиты Ямала бесплатно выдают инвалидам приспособления для реабилитации: надкроватный столик, многофункциональную кровать, надувные ванны, а также подъёмник и сиденье для купания.

Главные условия для получения – это соответствующие рекомендации в индивидуальных программах по реабилитации или абилитации, последнее относится к ребёнку-инвалиду, наличие гражданства РФ и проживание на территории Ямала. Для получения поддержки инвалиду или его законному представителю необходимо подать заявление в соцзащиту по месту жительства, после чего он будет поставлен в очередь.

-Срок приобретения технических средств составляет от 6 месяцев до года. Но, как правило, получают приспособления граждане намного раньше. В прошлом году в органы соцзащиты поступило 178 обращений, из них - 148 уже исполнены. По всем оставшимся заявкам необходимые средства уже закуплены и до конца года будут переданы гражданам по месту жительства, – рассказала начальник отдела по делам инвалидов окружного департамента соцзащиты населения Юлия Будаева.

На днях жителям Ноябрьска будут переданы надувная ванна и три сиденья для купания.