«Ётхи»: учитель из Надыма издал книгу с ненецкими сказками

Фото: VisitYamal | Туристический гид по Ямалу, соцсеть "ВКонтакте"

Надымский учитель Андрей Мартынов издал книгу с ненецкими сказками. Главным героем всех произведений является шаман Ётхи, который живёт в наше время. Он - хранитель мудрости и историй своего народа. Эти знания ведун передаёт своим соплеменникам, а также рассказывает, откуда он и зачем пришёл.

Таким образом, педагог помогает ямальским школьникам в изучении культуры северных народов. В книге даются толкования ненецких слов и их русская транскрипция.

Труд надымчанина был высоко оценён. В 2019 году он отправил свою работу на конкурс, организованный Министерством просвещения и получил диплом победителя. В следующем году писатель стал лауреатом премии «На благо мира». Книгу приняли на всероссийские конкурсы «Русь моя», «Классики и современники» и «Писатель года - 2020».

Не остался в стороне и интернациональный союз писателей, который принял работу на конкурс «Международная премия» с возможностью издания аудиоверсии.