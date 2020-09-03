В Новом Уренгое мужчина до смерти забил брата

Следственный отдел Новый Уренгой возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека».

Было установлено, что 2 сентября злоумышленник обратился в службу скорой помощи заявив, что его брат 1983 года рождения находится без сознания. Приехавшие медики сразу же констатировали смерть потерпевшего. В ходе выяснения обстоятельств мужчина признался, что накануне между ним и братом произошёл конфликт, из-за которого последний был жестоко избит.

Стоит добавить, что обвиняемый заметил неладное лишь с утра, а само преступление произошло под действием алкоголя.

В настоящее время подозреваемый задержан, полиция устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, это не единственный случай, когда после употребления спиртного родственники начинают выяснять отношения. Так, житель Ямальского района предстанет перед судом за то, что убил брата в пьяной драке.