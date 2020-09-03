Многопрофильный колледж Нового Уренгоя отметил новоселье

Фото: www.newurengoy.ru

Новоуренгойский многопрофильный колледж справил новоселье. Теперь образовательное учреждение располагается в микрорайоне Студенческий.

В здании предусмотрено размещение сразу двух профессиональных училищ: технического и педагогического, рассчитанных 1 320 слушателей.

Также здесь разместились лаборатории, учебные аудитории, мастерские, спортивные и актовые залы, библиотека, учебный тир, медпункт, столовая и административно-бытовые помещения.

Фото: www.newurengoy.ru

Кроме того, колледж предлагает ряд интересных и востребованных специальностей: автомеханик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар и кондитер, мастер отделочных строительных работ, наладчик аппаратного и программного обеспечения, преподавание в начальных классах, право и организация социального обеспечения, педагогика дополнительного образования, сестринское дело, документационное обеспечение управления и архивоведение.

Стоит добавить, что открытия учреждения с нетерпением ждали не только новоуренгойцы, но и жители всего региона.