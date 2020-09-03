Ямальский арт-фестиваль соберёт лучших художников страны и мира

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В Салехарде стартовал II Международный арт-фестиваль «Страна оленья». Пройдёт он с 3 по 11 сентября в музейно-выставочном конкурсе имени И. С. Шемановского.

Каждый из участников сможет показать себя с разных сторон, а также познакомиться с творческими людьми из других стран.

В составе участников входят представители Новосибирска, Перми, Омска, Екатеринбурга, Салехарда и Венгрии.

Все объекты, постоянные и временные, будут создаваться непосредственно в дни работы фестиваля. Некоторые из них представляют эскизы с возможностью последующего воплощения.

Итоги работы мероприятия представят в декабре на выставке главного регионального музея. Событие будет приурочено к 90-летию Ямала.