Тазовский и Надымский районы обеспечили запасом дров на зиму

Ямал продолжает готовиться к зиме. Во многие поселения уже завезли топливо для котельных и электростанций, находящихся на обслуживании АО «Ямалкоммунэнерго».

Но прежде чем выгрузить горюче-смазочные материалы, специалисты компании совместно с АО «Иртышское пароходство» проводят отбор проб для последующей проверки качества. Как замечают энергетики: «чем выше качество топлива – тем долговечнее сердце электростанции».

Также в полном объёме завершены доставки дров в Надымский и Тазовский районы, а те филиалы, где требовался досрочный завоз бензина, уже полностью им обеспечены.

На данный момент работа по досрочному северному завозу продолжается. Сегодня в селе Антипаюта ждёт выгрузку нефтеналивное судно, которое доставило последние необходимые тонны дизельного топлива для объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, для сёл Горки и Мужи, расположенных в Шурышкарском районе, везут 10 тысяч тонн угля. В ближайшее время в сторону села Панаевск направится очередной груз сжиженного газа, необходимого для работы котельных.