«Замахивался ножом»: жителя Муравленко приговорили к тюрьме за двойную угрозу убийства

Жителя Муравленко приговорили к тюрьме за двойную угрозу убийства Фото: pixabay.com

В полицию города Муравленко обратился местный житель. Он рассказал, что знакомый мужчина дважды угрожал его жизни.

По словам потерпевшего, первый инцидент произошёл в конце марта. Злоумышленник, находясь под действием алкоголя, начал запугивать потерпевшего, высказывая слова угрозы. Через некоторое время, посчитав, что этого недостаточно, мужчина, взяв кухонный нож, направился в сторону потерпевшего, тем самым внушая ему страх за свою жизнь.

На следующий день ямалец вновь пришёл к своей жертве, держа в руке заранее приготовленное оружие. После того, как дверь была открыта, инициатор конфликта начал снова высказывать угрозы, при этом замахиваясь столовым прибором.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В конце июля злоумышленника приговорили к 480 часам обязательных работ, а также лишению свободы на 1 год и 3 месяца в колонии общего режима.