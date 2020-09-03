Александра Горячкина завоевала золото в составе женской сборной по шахматам

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Сборная России смогла победить Индию в финале Всемирной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ, тем не менее, чемпионами признаны обе команды.

Первый матч в рамках финала завершился вничью, во втором со счетом 4,5:1,5 победили наши шахматистки, однако команда Индии подала апелляцию из-за обрывов связи, повлёкших два поражения по времени. После её рассмотрения было принято решение наградить золотом игроков обеих команд.

Стоит добавит, что Александра Горячкина – воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, многократная чемпионка мира, России и Европы. В тринадцать лет девушка стала самым юным женским гроссмейстером в мире.