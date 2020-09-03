На Ямале прошло заседание антитеррористической комиссии

Фото: www.yanao.ru

В Салехарде состоялось заседание окружной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. В нём приняли участие члены правительства, руководители силовых структур и представители муниципалитетов.

В первую очередь власти обсудили защищённость учебных заведений. Для этого в округе реализуется план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности школьников. В соответствии с его требованиями в образовательных учреждениях осуществляется пропускной режим, работает охрана, а также реализуются другие мероприятия.

Фото: www.yanao.ru

Также была затронута подготовка к единому дню голосования. В связи с этим правоохранительным и исполнительным органам, а также главам муниципалитетов поручено организовать дополнительные мероприятий по безопасности граждан.

Всего в округе располагается 215 избирательных участков, каждый из которых оснащён металлодетектором и источником бесперебойного питания. Охрана бюллетеней обеспечена по всем требованиям. Кроме того, проведены проверки на антитеррористическую защищенность участков. В дни голосования будет организовано дежурство сотрудников полиции и пожарных частей.