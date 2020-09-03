В Лабытнанги запланировано благоустройство четырёх общественных территорий

Фото: www.gubadm.ru

Жители Лабытнанги продолжают выбирать, какие городские объекты необходимо благоустроить. Предложения поступают на портал «Живём на Севере».

Оказалось, что северяне хотели бы привести в порядок территории микрорайона «Орбита» и сквера «Молодёжный» по улице Дзержинского в границах Школьная – Гагарина.

Однако наибольшей популярностью пользуется проект Бульвара Победы, который вновь направляется на Всероссийский конкурс. В случае победы муниципалитет получит деньги, тога бюджетные средства будут направлены на решение других немаловажных задач развития города.

Фото: www.gubadm.ru

Проект создания пешеходного моста от ж/д переезда к улице Колхозная до Коми-деревни с обустройством автостоянки и пирса для рыбалки требует серьёзной доработки. Совместно с Общественной комиссией по формированию городской среды решено взять паузу.

Таким образом, в плане благоустройства остаются две свободные позиции. Сбор предложений продлится до 14 сентября. Далее начнётся голосование, которое продлится до 28 сентября.