На Ямал привезут десять особей снежного барана

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На Ямале стартовал проект по расселению 10 особей снежного барана. Учёные уже выбрали подходящие для этого четыре горные долины. Находятся они в пределах Горнохадатинского участка природного парка «Полярно-Уральский».

Поселить там животных планируется для увеличения биоразнообразия и устойчивости арктических экосистем, увеличения охотничьих ресурсов и развития экологического туризма .

Фактическое заселение планируется в июне 2021 года после согласования с Минприроды России.

Спустя время учёные приступят к обработке и анализу собранного материала, подготовке окружной программы по проделанной работе и проведению зимнего экспедиционного обследования перспективных участков обитания. Важный аспект - это определение лавинной опасности в местах расселения.

Снежный баран, он же чубук или толсторог, что дословно переводится как «баран, обитающий в снегу», распространён в горных системах Восточной Сибири. Животные питаются растениями, лишайниками и грибами. В зимний период бараны добывают себе пищу, раскапывая снег, при этом его толщина не должна превышать 40-50 сантиметров. Обычно стада не совершают далёких миграций и кочуют на относительно небольших территориях. Зимой и летом перемещаются вверх и вниз в пределах гор.