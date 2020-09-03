В селе Азовы торжественно открыли новый детский сад

Фото: www.do.yanao.ru

В селе Азовы состоялось торжественное открытие нового детского сада на 40 мест, строительство которого началось в 2012 году.

Фото: www.do.yanao.ru

Также в учреждении будут работать две разновозрастные группы: малыши и дошкольники.Здание считается одним из самых современных по оснащению и оборудованию. Кроме того, в нём есть всё для удобного и комфортного пребывания детей. Ребят примут просторные и красивые групповые, а также современный зал для спортивных и музыкальных занятий.

Фото: www.do.yanao.ru

Глава района Андрей Головин поблагодарил сельчан за их терпение и ожидание окончания строительства, а также пожелал долгих лет процветания самому детскому саду.

В свою очередь жители высказали слова благодарности в адрес Дмитрия Артюхова и всех, кто оказал содействие в появлении столь значимого объекта.

Этот детский сад – прекрасный подарок жителям посёлка, а самое главное – его настоящим хозяевам – детям.