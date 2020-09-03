Погода на Ямале на 3 сентября: сильный ветер, местами дожди

Погода на Ямале на 3 сентября Фото: pixabay.com

В четверг, 3 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, в районе обеда ожидается небольшой дождь. Днём +12, ночью +7. Ветер 7-14 м/с.

В Ноябрьске: пасмурно, с самого утра и до 14.00 ожидается дождь. Температура днём +11, ночью +8. Ветер 7-14 м/с.

В Новом Уренгое: пасмурно, вечером пройдёт дождь. Днём +12, ночью +6. Ветер 9-14 м/с.

В Надыме: переменная облачность и дождь в течение всего дня. Днём +11, ночью +8. Ветер 7-15 м/с.

В Губкинском: пасмурно, небольшой дождь во второй половине дня. Днём +11, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

В Тарко-Сале: пасмурно, дождь с 11:00 до 14:00. Днём +12, ночью +7. Ветер 5-12 м/с.

В Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +10, ночью +8. Ветер 7-14 м/с.

В Лабытнанги: облачно и небольшой дождь после 20:00. Днём +12, ночью +8. Ветер 7-13 м/с.