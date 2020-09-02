Жители Надыма могут поделиться историями о том, как попали на Север

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Надыма и Надымской области могут принять участие в онлайн-акции «Как я попал на Север», приуроченной к празднованию Дня города.

Все желающие могут рассказать историю о том, что привело их на Ямал. Возможно, это была комсомольская путёвка или же профессиональная деятельность? А может всё дело в большой любовь или же, однажды решив посмотреть на природу Севера, не смогли с ней расстаться? Вариантов может быть сколько угодно.

Для участия необходимо разместить на своей странице во «Вконтакте» рассказ, а также не забыть добавить хештеги #КакЯпопалнаСевер, #КакЯпопалвНадым, #КакЯпопалвНадымскийрайон, #КакЯпопалнаЯмал, #Северяне.

Все участники акции получат памятные сувениры от социального проекта «Северяне».