Ямальцев просят оценить работу библиотек, музеев, парков культуры и отдыха

Фото: depcul.yanao.ru

На Ямале проводится независимая оценка 30 муниципальных библиотек, музеев, парков культуры и отдыха.

Делается это для того, чтобы граждане смогли получить достоверную информацию о качестве оказания услуг, а сами организации - повысить уровень своей работы.

Высказать своё мнение можно через участи в опросе, который продлится до 31 октября.

Независимая оценка рассматриваться по следующим критериям: открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий во время предоставления услуг, а также их доступность для инвалидов, доброжелательность работников и удовлетворенность качеством обслуживания.

По итогам обработки данных будут сформированы рейтинг и предложения по улучшению уровня работы, однако окончательное решение остаётся за учредителем организации. Ознакомившись с информацией, он может принять необходимые меры или отказаться.

Рейтинги организаций и вся информация о процедуре размещаются на официальном сайте окружного департамента культуры. Окончательные итоги независимой оценки этого года будут подведены до 15 декабря.