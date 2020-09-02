В Муравленко открылся первый виртуальный концертный зал

Фото: www.depcul.yanao.ru

В Детской школе искусств города Муравленко состоялось торжественное открытие первого виртуального концертного зала. Подобное новшество стало возможным благодаря участию в проекте Министерства культуры с одноимённым названием.

Для этих целей из регионального бюджета выделили более 2 миллионов рублей, на которые закупили специальное оборудование и новые кресла, а также настроили мощные звуковые порталы и установили современный светодиодный проектор.

В результате получилась прекрасная картинка и великолепный звук, от чего создавалось яркое ощущение присутствия на исполнении живой музыки.

-Открытие виртуального концертного зала – знаменательное событие не только для преподавателей и обучающихся школы, но и для всех жителей города, кто любит классическую музыку. Появилась возможность слушать музыкальные шедевры в исполнении русских и зарубежных исполнителей, присутствуя на концертах крупнейших филармонических и театральных залов нашей страны. Мы надеемся, что для многих муравленковцев, стремящихся наполнить свою жизнь яркими событиями и впечатлениями, это открытие станет импульсом для более частого общения с прекрасным, - поделилась впечатлениями глава администрации города по социальной политике Елены Молдован.

В дальнейшем концерты и кинопоказы будут проходить регулярно, а посетить их смогут все желающие.