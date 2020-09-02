Жители Салехарда получили шесть благоустроенных дворов

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершилось благоустройство шести дворов. Выполнялись они в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

Масштабные работы проведены по адресам: ул. Ямальская, 13, 13А, 15 и 15А. Здесь удалось совместить сразу три проекта – обустройство двух дворовых и одной общественной территории.

На месте разбитых железобетонных плит уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары и установили бордюры, появились дополнительные парковочные места, над входами в подъезды повесили освещение, а также провели озеленение. Кроме того, на месте заросшего пустыря теперь стоит просторная детская площадка, на которой установлены малые архитектурные формы, лавочки, урны и фонари.

Фото: www.salekhard.org

Не отказали в ремонте и жителям дома на ул. Чубынина. Раньше во дворе всегда скапливалась вода и образовывались большие лужи. Теперь здесь уложен ровный асфальт, а проблема благополучно разрешилась.

Также завершились работы по адресам: ул. Комсомольская, 13, Подшибякина, 44 и Лермонтова, 4.