В Тазовском района денежную помощь получили более 120 семей Фото: pixabay.com

Жители Тазовского района продолжают получать дополнительные меры социальной поддержки. Услуги были оказаны более чем 2 400 жителям.

Это стало возможным благодаря муниципальной программе «Доступная среда, социальная поддержка и охрана труда на 2015 - 2021 годы». Она включает 10 подпрограмм, направленных на поддержку семьи и детства, ветеранов, граждан преклонного возраста, а также охрану труда.

Таким образом, за прошлый год 317 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь, а за прошедшие шесть месяцев – 127 семей.

Причины обращений могут быть самыми разными, например, в этом году в органы социальной защиты обратилась многодетная семья с просьбой о подготовке детей к новому учебному году.

Для получения материальной помощи необходимо обратиться в Департамент социального развития, расположенный по адресу: ул. Калинина, д. 20, тел. 8 (34940) 2-21-23.