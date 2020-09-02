Житель Лабытнанги получит от управляющий компании 250 тысяч рублей за повреждённый автомобиль Фото: pixabay.com

Прокуратура Лабытнанги проверила деятельность одной из управляющих компаний города по содержанию многоквартирных домов.

Было установлено, что организация долгое время не очищала дворы и кровли домов от снега. Бездействие привело к тому, что с крыши сошла лавина и обрушилась на автомобиль одного из жильцов.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» и обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Не согласившись с данным решением представители организации обжаловало его в Арбитражный суд Ямала, но так ничего и не добилась.

Сейчас исполнение административного наказания находится на контроле прокуратуры.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда УК недобросовестно относятся к своим обязанностям. Жительница Губкинского получит более 80 тысяч рублей за перелом ноги, получённый из-за обледеневшего крыльца.