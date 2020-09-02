Ямальский картофель будут выращивать из суперэлитных семян Фото: pixabay.com

На Ямале стартовала уборочная кампания овощей. Одним из первых оказался Ноябрьск. Местные фермеры уже собрали пробный урожай картофеля, а к середине сентября будет готова свекла.

Также посевные кампании проводились в Надыме, Салехарде, Шурышкарском и Красноселькупском районах. Корнеплоды созревали на местных предприятиях и агрофирмах. Традиционно предпринимателям помогал профильный департамент региона.

Помочь производителям в повышении рентабельности готовы и учёные. Так, в 2019 году Тюменский научный центр приступил к созданию системы производства безвирусного семенного материала картофеля на полях Ямальской опытной станции.

-Безвирусным он называется потому, что выращивается в почве, где нет вредителей и заболевших растений, которые губят урожай или сокращают его. Кроме того, удалённость региона от основных зон выращивания картофеля помогает избежать вторичного заражения растений. Специфические условия Севера – короткое лето и низкие температуры способствуют тому, что большинство вредителей и болезней размножается очень слабо. Но то же кроткое лето обязывает нас выводить специальные раннеспелые сорта, которые созревают за 50-60 дней вместо 100, - рассказал директор НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья, филиала Тюменского научного центра Евгений Ренёв.

Кроме того, в этом полевом сезоне изменился план проведения эксперимента: вместо посадки клубней учёные были вынуждены продолжить работу в Тюмени. Хорошая новость в том, что из семян, полученных на Ямале, растения развиваются лучше и быстрее, чем из семян, выращенных в Тюменской области.

Следующей весной станция планирует высеять произведенные из пробирок микроклубни на своих полях в Салехарде, а осенью получить семена класса «супер-супер элита», которые передадут предприятиям АПК для размножения и товарного производства в сезон полевых работ 2022 года.