В Тазовском районе перед судом предстанут мужчина и подросток, обвиняемые в угоне и поджоге мотоцикла Фото: pixabay.com

В Тазовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и подростка, обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, за взрослым ямальцем числится ещё одно нарушение по ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога».

Инцидент произошёл в ночь с 22 на 21 июля в селе Антипаюта. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице 14-летнего подростка. Далее он предложил несовершеннолетнему угнать мотоцикл, чтобы прокатиться до центра села. Заручившись его согласием, мужчина завёл транспортное средство и, оставив мальчика, поехал вперёд. Подросток в этот момент бежал следом, чтобы также покататься. Проехав по дороге 80 метров обвиняемый, не справившись с управлением, упал на перекрёстке.

Намереваясь скрыть свой поступок, злоумышленник вскрыл бензобак и вылил горючую жидкость на мотоцикл, а затем - бросил окурок. Огонь полностью уничтожил транспортное средство, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.