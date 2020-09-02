Ямал получит более 63 миллионов рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет Фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Документ опубликован сегодня, 2 сентября, на сайте Кабмина. Ямал получит 63,5 миллиона рублей.

Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В ЯНАО это сумма составляет 8 350 рублей.

-Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 миллионов человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами, - говорится на официальном сайте правительства.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.