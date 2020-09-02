Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 2 сентября 2020 года также составило 46 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных в регионе не изменилось - также 46 человек, за весь период – 13 457.

Из общего числа болеющих госпитализировано 214 человек, 7 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ из общего числя тяжёлых больных.

Также за сутки выявлено 4 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 472 человека.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 42 случая COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Маравленко - 9 и Салехарде - 8.

Далее идут: Лабытнанги, Тарко-Сале, Ноябрьск и Новый Уренгой - по 6 человек в каждом.

Замыкает список село Азовы - 1.

Всего в регионе было проведено 4 858 тестов в 15 лабораториях, за весь период – 495 468.

Излечились от коронавируса 16 человек, за весь период – 13 019.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 952 человека с COVID-19, с начала периода - 1 005 000. Выздоровевших - 5 464, за весь период - 821 169. Умерших - 115, с начала периода - 17 414.