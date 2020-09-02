«Моржи и белые медведи»: на Ямале завершился первый этап исследования северных животных

Фото: www.yanao.ru

В регионе завершился первый полевой этап исследований лежбища моржей атлантического подвида на мысе Тиутей-Сале, расположенного на западном побережье полуострова Ямал.

Работу проводили московские эксперты Научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». В течение 25 дней они детально обследовали местность, установили фотоловушки для наблюдения за динамикой скопления животных, собрали образцы биопсии кожи, исследовали останки нескольких погибших ранее моржей, а также зафиксировали спутниковую метку на одного взрослого самца.

Не обошли вниманием и белых медведей, обитающих в той же местности. От хищников были получены неинвазивные образцы шерсти и экскрементов.

Фото: www.yanao.ru

В следующий раз учёные планируют вернуться в октябре, когда численность моржей на лежбище должна достигнуть пика. Кроме того, к экспедиции собираются присоединятся коллеги из Арктического научно-исследовательского стационара, расположенного на базе Институт экологии растений и животных УрО РАН.

Все экологические и научно-исследовательские работы проводятся для сохранения животных, занесённых в Красную книгу России.

Стоит добавить, что в июле место для зимовки моржей готовили волонтёры «Зелёной Арктики». За короткий срок добровольцы очистили территорию бывшей метрологической станции, собрав более 180 тонн металла и другого мусора.