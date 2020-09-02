На участке автодороги Салехард-Аэропорт установили новый светофор

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В столице Ямала появился новый светофор, установили его на 7-ом километре автодороги Салехард-Аэропорт для снижения аварийности. Также рабочие монтировали дорожные знаки и нанесли разметку.

-Дорога с очень интенсивным движением. Раньше этот участок доставлял трудности автомобилистам, особенно водителям общественного транспорта. Сегодня мы видим здесь отличный асфальт и современные средства организации дорожного движения, которые отвечают всем современным нормам и требованиям, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Стоит добавить, что все работы происходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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