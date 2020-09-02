Пожарные Ноябрьска спасли из горящего дома 35 человек

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Ленина. Происшествие случилось сегодня, около часа ночи.

На момент прибытия спасателей – полыхала квартира на верхнем этаже, площадью 50 «квадратов», из-за чего в коридоре возникло сильное задымление. Люди были вынуждены просить о помощи, так как сами не могли выбраться на улицу.

Недолго думая, огнеборцы бросились на помощь. Благодаря ручным пожарным лестницам удалось спасти 25 человек, в том числе 9 детей, а по эвакуационным – 10 человек.

К счастью, на этот раз обошлось без жертв, лишь три человека получили травмы различной степени тяжести.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Спустя час огонь был потушен. Повреждения составили 90 «квадратов»: закопчены конструкции обоих этажей и чердачного помещения, а также сама квартира.

Предварительная причина пожара - поджог. Виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются, также проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При пожаре в Надыме погибла маленькая девочка. Ребёнок скончался в машине скорой помощи (подробнее)