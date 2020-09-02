Пожарные Ноябрьска спасли из горящего дома 35 человек

Фото: МЧС России по ЯНАО
В Ноябрьске произошёл пожар в двухэтажном жилом доме по улице Ленина. Происшествие случилось сегодня, около часа ночи.
На момент прибытия спасателей – полыхала квартира на верхнем этаже, площадью 50 «квадратов», из-за чего в коридоре возникло сильное задымление. Люди были вынуждены просить о помощи, так как сами не могли выбраться на улицу.
Недолго думая, огнеборцы бросились на помощь. Благодаря ручным пожарным лестницам удалось спасти 25 человек, в том числе 9 детей, а по эвакуационным – 10 человек.
К счастью, на этот раз обошлось без жертв, лишь три человека получили травмы различной степени тяжести.
Фото: МЧС России по ЯНАО
Спустя час огонь был потушен. Повреждения составили 90 «квадратов»: закопчены конструкции обоих этажей и чердачного помещения, а также сама квартира.
Предварительная причина пожара - поджог. Виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются, также проводится доследственная проверка.
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