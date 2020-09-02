Ноябрьск примет «Арктические экстремальные игры – Северный характер»
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На Ямале впервые состоятся спортивные состязания «Арктические экстремальные игры – Северный характер», назначенные на 19 сентября.
Местом проведения выбран Ноябрьск. В назначенный день в городе соберутся сильнейшие спортсмены Ямала и других регионов России.
Участникам предстоит сразиться в трёх этапах: «Сила», «Скорость» и «Выносливость». Самой яркой частью станет именно третий этап. Для его организации будет задействована гигантская надувная полоса препятствий длиною 72 метра.
Победителей и призёров в личном и командном зачётах наградят кубками и медалями. Остальные участники соревнований получат памятные призы.