Ноябрьск примет «Арктические экстремальные игры – Северный характер» Фото: pixabay.com

На Ямале впервые состоятся спортивные состязания «Арктические экстремальные игры – Северный характер», назначенные на 19 сентября.

Местом проведения выбран Ноябрьск. В назначенный день в городе соберутся сильнейшие спортсмены Ямала и других регионов России.

Участникам предстоит сразиться в трёх этапах: «Сила», «Скорость» и «Выносливость». Самой яркой частью станет именно третий этап. Для его организации будет задействована гигантская надувная полоса препятствий длиною 72 метра.

Победителей и призёров в личном и командном зачётах наградят кубками и медалями. Остальные участники соревнований получат памятные призы.