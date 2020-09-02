В Шурышкарском районе прошёл личный приём граждан с полпредом губернатора

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Полпред губернатора в Шурышкарском районе Олег Попов посетил с рабочим визитом сёла Горки и Мужи.
За помощью к нему обратились шесть человек. Граждане спрашивали об обеспечении жилыми помещениями, порядке получения социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельного участка многодетным семьям, правах потребителей на качественное обслуживание, государственном пенсионном обеспечении, а также оказании бесплатной юридической помощи по защите прав индивидуальных застройщиков перед недобросовестными подрядчиками.
В итоге каждый получил подробные разъяснения, со ссылками на действующие нормативные правовые акты. Часть обращений направлена на рассмотрении в соответствующие инстанции.
Кроме того, Олег Попов ознакомился с подготовкой к предстоящим выборам, а также проверил капитальный ремонт дорог.
В ближайшее время он планируются выезды в сёла Шурышкары и Питляр.