В Шурышкарском районе прошёл личный приём граждан с полпредом губернатора

Фото: www.yanao.ru

Полпред губернатора в Шурышкарском районе Олег Попов посетил с рабочим визитом сёла Горки и Мужи.

За помощью к нему обратились шесть человек. Граждане спрашивали об обеспечении жилыми помещениями, порядке получения социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельного участка многодетным семьям, правах потребителей на качественное обслуживание, государственном пенсионном обеспечении, а также оказании бесплатной юридической помощи по защите прав индивидуальных застройщиков перед недобросовестными подрядчиками.

В итоге каждый получил подробные разъяснения, со ссылками на действующие нормативные правовые акты. Часть обращений направлена на рассмотрении в соответствующие инстанции.

Кроме того, Олег Попов ознакомился с подготовкой к предстоящим выборам, а также проверил капитальный ремонт дорог.

В ближайшее время он планируются выезды в сёла Шурышкары и Питляр.