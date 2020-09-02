В Салехарде увеличилось количество автобусов

Фото: www.salekhard.org

С началом учебного года в Салехарде увеличилось число общественного транспорта, и сократился интервал движения . В дополнении к 18 автобусам добавилось ещё два на маршруте №4. Самый первый автобус - маршрут №1 - начинает движение по будням в 06:31 от АТП, а заканчивает в 20:52 от Аэропорта.

Актуальное расписание можно посмотреть на остановочных павильонах или на сайте. Также в распоряжении граждан находится приложение «Умный транспорт», которое в режиме реального времени показывает передвижение автобусов и прогноз прибытия на остановку.

В случае если автобус не приехал в указанное время, пассажир может позвонить в диспетчерскую по тел. 6-25-25 или начальнику службы эксплуатации по тел. 6-26-62. Предложения по изменению времени движения можно направлять на электронную почту utgh@slh.yanao.ru.

Для безопасности здоровья салехардцев перед выходом на линию автобусы моют специальными средствами с хлором: от панели приборов до задней стенки, протирают все поручни, подлокотники, ручки дверей, стёкла и кнопки экстренных остановок.